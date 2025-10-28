鹿児島県霧島市に本社があるJAC＝日本エアコミュ―ターが、必要な整備をしなかったなどとして、国から業務改善勧告が出された問題で、日本エアコミュ―ターはきょう28日、再発防止策を国に提出しました。 国土交通省はことし7月に日本エアコミューターに立ち入り検査を行いました。 その結果、2018年から今年6月にかけて、飛行機の機体に不具合が起きたにも関わらず、修理が必要かどうかを確