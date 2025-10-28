²ð¸î¤äÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¹â¹»À¸¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë²ð¸î¤Î¼Âµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²ð¸î¼Âµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÃÖ»Ô¤Î¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¹»¼Ò²ñÊ¡»ã²Ê3Ç¯À¸13¿Í¤Ç¤¹¡£ 3Ç¯´Ö¤Î³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÈäÏª¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¸ÅÌ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥èー¥°¥ë¥È¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¤º¤Ä¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¿©»ö¤ò²ð½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¼ê¤ä»Ø¤ò