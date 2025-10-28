11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が28日、公式Xを更新。視聴者参加型のオリジナル番組の概要を発表した。同Xで視聴者参加型オリジナル番組「きもっち悪いダンス選手権」の概要を発表。「視聴者の皆さんも参加できる投稿型番組「きもっち悪いダンス選手権」。指定された音楽に合わせて「きもっち悪いダンス」を