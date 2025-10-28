◇SMBC日本シリーズ第3戦ソフトバンク―阪神（2025年10月28日甲子園）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が同点となる日本シリーズ2号ソロを放った。0―1の4回1死走者なしで打席に入ると、好投を続けていた才木の135キロのスライダーを捉え、バックスクリーン左まで運んだ。山川は第2戦でシリーズ1号3ランを含め5打点。この試合は4番に復帰すると、小久保監督の期待通りの一発を放った。ベンチ前では恒例の「どすこ