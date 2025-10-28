来日中のトランプ大統領は、10月28日夜、日本の経済界トップらとアメリカ大使公邸で夕食会の予定です。【映像】車から降り会場へ向かうトヨタ自動車の豊田会長先ほど、トヨタ自動車の豊田会長やソフトバンクグループの孫会長、ファーストリテイリングの柳井会長らが車から降りて会場に向かう姿が見られました。夕食会には、電機や商社、金融、航空など幅広い業種のトップが招待され、総勢50人を超える規模とみられます。（AN