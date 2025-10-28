秋の園遊会で騎手の武豊さんと言葉を交わされる天皇、皇后両陛下＝28日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑（代表撮影）天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が28日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、騎手の武豊さんら各界の功労者、自治体関係者ら約1470人が出席した。両陛下や長女愛子さま、秋篠宮ご夫妻らが会場を巡り、和やかに歓談された。両陛下は武さんが騎乗した馬の名前を次々と口にし、武さんは「一頭一頭の性格や個性があっ