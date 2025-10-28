高市総理とアメリカのトランプ大統領はきょう、初めてとなる対面での首脳会談をおこないました。焦点だった両首脳の個人的な信頼関係は深まったのでしょうか？高柳光希キャスター「トランプ大統領を乗せた大統領専用車両＝ビーストが宿泊先のホテルから出てきました」午前9時すぎ、車内から手を振り、ときおり笑顔を見せながら迎賓館に到着したトランプ大統領。高市総理「Mr.president! Welcome back to Japan