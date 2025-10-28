歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「ボディービルダーの身体を思い出した診察室」のタイトルで、右腕上腕部のしこりの原因について報告しました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】右腕上腕部に「5ミリ程のしこりが」病院で検査し「正体が判明した」堀さんは「肘に近い右腕の上腕部分。皮膚の奥の方に、5ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた。」と書き出し、「日によっては半袖を着始めた頃で、温度差のため