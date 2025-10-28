「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神・豊田が「６番・左翼」でスタメン出場。第３戦で日本シリーズ初出場となったが、三回の守備で中堅・近本とお見合いするような形で初安打となる二塁打を許した。三回先頭のソフトバンク・牧原大の打球は左翼と中堅の中間地点へ。左翼の豊田がボールを追ったが、一瞬、躊躇するような動きを見せ、最後は豊田の目の前にポトリと落ちた。牧原大