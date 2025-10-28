上空から最新技術で被災地の情報を収集します。石川県輪島市で、ドローンによる防災力の向上を目指す取り組みが行われました。 石川県輪島市で能登復興事務所が行った、AIを搭載したドローンの試験飛行。石川県とKDDIが結んだ包括連携協定に基づき、全国に先駆けて試験的に設置したドローンポートを活用しました。その操作方法には、ある特徴が… KDDIの担当者が、能登から遠く離れた千葉県で操作し