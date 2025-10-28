MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた各地の話題をお伝えする「かごしま南北600キロ」。きょう28日は、薩摩川内市・甑島から親子相撲の話題です。 上甑島里町にある里八幡神社「秋の例大祭」の相撲大会です。 中でも盛り上がったのが、親子相撲。島に高校がない甑島で島外への島立ちを控えた中学3年生も、親子で身体をぶつけあいました。 （父）「楽しかった」 （息子）「最初で最後の（親子）相撲だった」