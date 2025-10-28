毎年、鹿児島県内の新しい特産品が集まる「かごしまの新特産品コンクール」。 今月から鹿児島で勤務している東京出身の記者が、新しい鹿児島の魅力を取材しました。 （記者）「こちら鹿児島の魅力がいっぱい溢れているということで、大調査していきます」 鹿児島の芋を使ったプリンに、パッションフルーツを使ったシロップ。きょう28日、鹿児島市で開かれた「かごしまの新特産品コンクール」です。 今月か