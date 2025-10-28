東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。27日は午前中、雲が広がりましたが、午後は各地とも晴れて青空が広がりました。最低気温は内陸部を中心に一桁となり、ほとんどの地点で今シーズン最も冷え込みました。日中も気温は上がらず、20℃に達した所はありませんでした。これからの天気です。29日は朝からよく晴れて、日差しがたっぷりと届きそうです。天気の崩れはなく、