ALL多度津高校スペシャル海鮮定食提供：多度津高校 香川県多度津町の多度津高校に通う生徒が考案した高校オリジナルブランド魚などを使った定食が、瀬戸内国際芸術祭にあわせ、多度津港の近くにある海鮮料理店「笑門家」で提供されます。 提供するのは「ALL多度津高校スペシャル海鮮定食」。これまで多度津高校で開発、養殖してきたブランド魚などを、瀬戸芸・秋会期の会場の一つ、高見島へ向かう観光客らに楽しんでもら