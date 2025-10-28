◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）ソフトバンクの先発・モイネロは０−１の３回１死二塁で、この試合最初の打席に入った。球団発表では「左投左打」だが、相手の先発右腕・才木に対して右のバッターボックスに入ると、低めへの直球を見事に捉え、打球は右翼フェンス方向へ。惜しくもファウルとなったが、阪神ファンで埋め尽くされた甲子園はどよめきが起こり、マウンドの才木は苦笑い