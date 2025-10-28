ドル指数は小幅に低下も足元では一服＝ロンドン為替 ドル指数は連日の低下傾向となっている。本日は東京午前の９８.９７９を高値に、ロンドン早朝にかけては９８．５６５まで低下した。１０月２１日以来、１週間ぶりのドル安水準となった。１０日線９８．７３８を下回る水準で推移し、２１日線９８．６１２まで一時低下した。しかし、ロンドン時間に入ると反発しており、ほぼ下げを解消している。 ドルインデックス＝98.74