◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）ソフトバンク・王貞治球団会長が甲子園で取材に応じ、延長１８回、６時間３９分の死闘となったドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第３戦に言及した。「１番・ＤＨ」で出場した大谷は４打数４安打２本塁打、３打点、５四球で１試合９出塁。佐々木は好救援で、２日前に１０５球完投した山本も、１８回途中からブルペンで投球練習して救援