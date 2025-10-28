Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。全員がマイナス、しかも個人ランキング30位台に低迷という珍しい顔合わせだ。どの選手も実力は認められているだけに、思わぬ不振に苦しむ中、誰がこの試合で光の道筋を見つけるか。【映像】まさかの不調…苦しむ4選手が対決最も苦しいのがEARTH JETSに加入したベテランルーキー・HIRO柴田（連盟）。5戦してまだトップなし。2着1回、3着