【明治安田J1リーグ】アルビレックス新潟 2ー2 ヴィッセル神戸（10月26日／デンカビッグスワンスタジアム）【映像】モドリッチ風の「神業アウトサイドパス」アルビレックス新潟のMF長谷川元希が、神業的なアウトサイドパスでアシストを記録。名手ルカ・モドリッチ（ミラン／クロアチア代表）を彷彿とさせるパスが注目されている。J1リーグ第35節でアルビレックス新潟は、ヴィッセル神戸が対戦。前日の他会場の結果により4年ぶ