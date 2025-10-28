徳島大大学院薬学研究科（徳島市）の研究棟にある低温培養室で２０日、学生が死亡しているのが見つかり、徳島大は２８日、記者会見し、１９日に停電があり、室温の上昇を防ぐためにドライアイスが使われたが、学生らに周知されていなかったと発表した。亡くなったのは、徳島大の特別研究学生の男性（２７）。徳島県警によると、２０日午前、低温培養室内でうつぶせの状態で倒れているのが見つかった。死因は酸素欠乏だった。