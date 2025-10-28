記者会見する公明党の佐藤英道幹事長代理＝28日午後、札幌市内公明党の佐藤英道幹事長代理は28日、札幌市内で記者会見し、9月に立候補を表明した次期衆院選北海道4区からの立候補を取りやめると正式に発表した。4区は自民党との「協力区」とされていたが、自公の連立解消を受け「苦渋の決断だ。最大の理由は国政選挙の選挙協力が白紙になったことだ」と説明した。北海道では衆院選の1選挙区で公明が候補を立て、自民が支援する