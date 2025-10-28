盗撮画像をグループチャットで共有した罪などに問われた名古屋市の教師の初公判が28日行われ、検察側は、カメラにたまたま映った下着姿がきっかけだったと指摘しました。初公判が行われた28日、名古屋地裁は34の傍聴席に対して、182人が列を作りました。この裁判への関心の高さを表しています。 女子児童の盗撮画像などをSNSで共有していたとされる現役の教師のグループ。これまでに逮捕・起訴された