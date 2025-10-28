お笑い芸人の狩野英孝が２６日、フジテレビ系「かのサンド」で、学生時代の思い出の地・新百合ケ丘で当時の熱狂を振り返った。狩野は学生時代、新百合ケ丘にあった学校に通っており、駅前の広場に「懐かしい」を連呼。「僕、学校に通っていた時、週２回ストリートライブをこの場所でやってた。懐かしいなあ」としみじみした。サンドウィッチマンとのロケで、多くの人が３人の様子を見ていたが、狩野は「これ以上集めてました