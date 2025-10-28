アメリカのトランプ大統領は、ステルス戦闘機「F35」用のミサイルを今週、自衛隊に納入すると明らかにしました。トランプ大統領「日本の自衛隊にF35用ミサイルの第一弾を今週、納入します。これは予定より前倒しです」トランプ大統領は28日、アメリカ軍横須賀基地での演説で、このように発言しました。また、トランプ大統領は、高市総理から「トヨタ自動車が全米各地に工場を建設し、その総額は100億ドルを超える」と伝えられたと