大分県国東市で、地元出身者の積極的な雇用を推進するための新たな団体が結成されました。 少子高齢化などによる過疎化や労働現場での人手不足は国東市でも深刻な課題となっています。 こうした状況を改善しようと、市内にある建設業や製造業などおよそ40の企業が参加して「くにさきUターン応援企業団」を結成しました。 団体では市と連携し、ホームページや「二十歳のつどい」の会場で、地元企業で働く魅力