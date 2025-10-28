福島県出身の渡邉拓馬氏がゼネラルマネージャー（GM）として地元に凱旋した。2024－25シーズンにB2リーグで15勝45敗と低迷した福島ファイヤーボンズの再建を託された新GMは、就任早々にチームの血を入れ替える大改革に踏みきった。 いまだシーズン序盤ではあるものの、今シーズンは白星先行の好スタートをきっている福島。“故郷のクラブ“を変えるために何を