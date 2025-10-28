dori¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ødori feat. Furui Riho at Billboard Live¡Ù¤ò10·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SIRUP¡¢Yo-Sea¡¢ÎÓÏÂ´õ¡¢Furui Riho¡¢aimi¡Ä¡Ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºR&B¡¢2023Ç¯¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÃÎ¤ë¸½ºßÃÏ¡Ë ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿Furui Riho¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖSketch¡×¤Î