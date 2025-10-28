アメリカのトランプ大統領と面会した拉致被害者の家族らが会見を行い、「何か良いことが起こることを信じようと思う」と語りました。 ◆横田早紀江さん 「大統領も思いがけなく着席してくださって、お言葉もいただきました。長い年月でしたが、何か良いことが起こることを信じようと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします」 トランプ大統領は、正午前に拉致被害者の家族らと面会し、「私たちができることは