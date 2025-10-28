（ロンドン中央社）茶に関する世界的教育機関「UKティーアカデミー」が主催する国際コンテスト「ザ・リーフィーズ」の2025年の受賞者が27日発表され、中部・苗栗県の製茶ブランド「FormoCha」（福爾摩茶）が出品した台湾紅茶「Royal Laurel Class Black Tea-01」が最高賞の「ベスト・イン・ショー」を受賞した。2022年から毎年開催されており、今年で4回目。今回は400件を超える応募があった。最高賞に輝いた「Royal Laurel Class