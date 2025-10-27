収録日時2025年11月16日（日）出演者：超特急（カイ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ）、SPゲスト集合時間：未定終了時間：未定集合場所：日本テレビ番町スタジオ※最寄り駅：有楽町線「麹町駅」、JR「市ヶ谷駅」「四ッ谷駅」参加申込の注意事項●必ず下記の内容に同意したうえでお申し込みください。●1回に応募できるのは応募者ご本人1名様までとなります。●1名につき、1枚「VS.超特急会員証(以降、会員証と呼ぶ)