きょう山形県天童市で中学生を対象にした企業説明会が行われました。 【写真を見る】機械とオセロ？！ 中学生を対象にした企業説明会狙いは地域への理解や地元企業への就職（山形・天童市） 参加者を中学生に絞っているのには狙いがあるといいます。 ことし５月に人口が１００万人を割り込んだ県内では、若年層の県外流出や、中小企業の人手不足が課題になっています。 こうした中、天童市で３年前から行われているのが中学