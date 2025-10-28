NNNと読売新聞がおこなった世論調査では、政権発足早々、71％という高い支持率を記録した高市内閣。石破内閣の支持率と比較した場合、大きく異なる点が「若い世代からの支持率」だ。「NNNの報道によれば、2025年9月時点での、30代までの石破内閣の支持率は15％だったのに対し、高市内閣の支持率は80％。若い世代から人気が高いという調査結果が出ていますが、男性の支持率で見ても、石破内閣が30％だったのに対して、高市内閣は7