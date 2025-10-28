米MLBワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズの27日（日本時間28日）の劇的な試合に台湾のネットユーザーからも熱い反応が寄せられた。複数の台湾メディアが両チームの激闘を報じており、うちYahoo運動は「ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムを舞台に両者は勝敗をかけて延長戦まで激闘を繰り広げ、フリーマンのソロホームランで約7時間、18回まで続いた試合はドジャースが6対5で勝利し、