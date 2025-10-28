南京税関の10月28日付発表によると、今年1〜9月の江蘇省の船舶輸出額は前年同期比38．3％増の1078億4000万元（約2兆2646億円）に達し、前年通年の1042億2000万元（約2兆1886億円）を上回りました。 民間企業の船舶輸出額は323億6000万元（約6795億円）に達し、主要船種であるタンカー、コンテナ船、ばら積み貨物船の輸出はいずれも大幅な伸びを維持し、タンカーは134．2％増えました。 同省の造船業の新規受注量、手持ち受注量、完