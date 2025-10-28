フィギュアスケート中国杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国大会は26日まで中国の重慶で行われた。母国のアイスダンス選手がキス・アンド・クライで弾道ミサイルとみられる、ぬいぐるみを持っていたとして物議を醸し、国際スケート連盟（ISU）が調査に乗り出した。海外メディアが伝えている。25日の演技後、任俊霏、邢珈寧のカップルはキス・アンド・クライで得点を待つ間、「DF-61」と記された