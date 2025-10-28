高市早苗首相は28日、日米首脳会談と秋の園遊会、米海軍横須賀基地の視察を一日でこなす慌ただしい日程を消化した。移動のたびに衣装を替え、計3ポーズを披露した。東京・元赤坂の迎賓館では、ワンピースに白のジャケットを合わせてトランプ大統領との会談に臨んだ。午後に赤坂御苑で開かれた秋の園遊会にはドレス姿で出席。その後、大統領専用ヘリで横須賀基地を訪問した際は、濃紺のパンツスーツを着用した。