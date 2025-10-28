国連は28日、地球温暖化対策の「パリ協定」参加国が提出した2035年までの温室効果ガスの排出削減目標を分析し、19年比で17％減にとどまる見通しを示した。中国や欧州連合など7割が未提出のため、見通しは変わる可能性もある。