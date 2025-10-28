中国政府は、日米首脳が同盟関係の強化を確認した事について、「地域の平和と安定に役立つものであるべきだ」とけん制しました。中国外務省の報道官は日米首脳会談を受け、「日本の軍事安全保障の動向は国際社会から大きな関心を集めている」と指摘した上で、両国をけん制しました。中国外務省報道官「日米が二国間関係を発展させ、安全保障協力を行うことは、地域の平和と安定の維持に役立つべきであり、その逆であってはならない