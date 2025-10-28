◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ワールドシリーズ第3戦は大谷翔平選手が3回と7回にホームランを放つなど、激戦となりましたが、9回までに決着がつかず、延長戦に突入すると、18回まで死闘が続き、結果的にドジャースがフリーマン選手のサヨナラ弾で試合を制しました。延長18回とちょうど2試合分の熱戦にSNSでは「ドジャース、なんか2試合分試合しててヤバい」「2試