プロ野球・巨人は28日、マレク・フルプ選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。フルプ選手は2024年9月に巨人と育成契約を結び、チェコ共和国出身の選手で初のNPBプレーヤーとなりました。今季7月に支配下契約となり、1軍では2試合で5打席に立ちましたがヒットは生まれませんでした。その後、フルプ選手は「左手有鉤骨鉤摘出術」の手術で離脱。リハビリを続け、6日から行われていたフェニックス・リーグにメンバー入りして