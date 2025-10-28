ＧＬＥＡＴは２８日、１１月３日の神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ大会を最後に退団することを示唆していたＣＩＭＡ（４７）の進退について発表した。この日、ＧＬＥＡＴは公式サイト上に「ＣＩＭＡ選手の１１月３日横浜ＢＵＮＴＡＩ大会後の進退について」と題して投稿。その中で「ＣＩＭＡ選手本人より契約期間内（２０２５年１２月３１日まで）は弊社側に一任すると決意表明をいただきました。弊社の希望として、１１月３日横浜