ドジャース・大谷翔平投手（３１）の歴史的大活躍に、世界の王も驚愕した。大谷は２７日（日本時間２８日）のブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回にＷＳ２号ソロを放つと、７回には貴重な同点弾となる３号ソロを叩き込んだ。初回に右二塁打、５回には左中間適時二塁打を放ち、この試合４打数４安打３打点、３得点、４敬遠を含む５四球と圧巻のパフォーマンスだった。大谷の奮闘