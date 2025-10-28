モトローラの縦折りスマホの新作「razr 60」が2025年10月10日に発売されました。約1年前に発売された従来機種「razr 50」から外観・スペックの変化は控えめですが、AI機能「moto ai」の強化が大きなトピックです。折りたたみならではの撮影体験に加え、進化したAI機能が日常やビジネスにどう生かせるかをレビューしていきます。 外観・スペックは小幅進化。より堅実な完成形 まず手に取ってすぐに感じたのは、「ほとんど