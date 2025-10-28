【女子旅プレス＝2025/10/28】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、大広間で食事を堪能できる個人向けディナープラン「ホグワーツディナー」を、12月3日（水）、4日（木）、10日（水）、11日（木）の4日間限定で開催する。【写真】「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京お披露目、魔法界に迷い込み映画製作の裏側を学ぶ＜体験レポ＞◆クリスマス装飾の大広間で