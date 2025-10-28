タレントのヒコロヒー（36歳）が、10月27日に放送されたバラエティ番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。元乃木坂46・白石麻衣に“アイドルの先輩”アピールする菊地亜美に対して、「わしが言うことじゃないですけど、ちょっと格違いますけど」と指摘した。元人気アイドルたちの懺悔を、元日向坂46・齊藤京子が救う企画に、連続ドラマ「恋する警護24時 season2」に出演している白石麻衣と、タレント・菊地亜美がゲスト出演