再発防止策の提言を目的とする理事会の諮問機関日本サッカー協会（JFA）は10月28日、倫理・コンプライアンスの実践と遵守を推進することを目的とした「倫理・コンプライアンス タスクフォース（TF）」を新たに設置すると発表した。臨時理事会後の会見に出席した宮本恒靖会長は「10月の先般の（影山）前技術委員長の件をはじめ、サッカー界で断続的にコンプライアンスに関する事案が発生して、たくさんの方々にご迷惑をおかけして