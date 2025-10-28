『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（C）Go Nagai/Dynamic Planning-DMM SNS総フォロワー数430万越えの阿部なつきが、DMM TVの縦型ショートドラマサービス「DMM ショート」で配信されるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（11月25日から独占配信）に主演し、令和の“愛と正義の戦士”である如月ハニーを演じることが発表された。本作で伝説的ヒロインを装いも新たに演じ、「これは運