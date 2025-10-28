性的人身売買などで逮捕され、売春に関与した罪で有罪となり、禁錮4年2か月の判決が言い渡された元大物音楽プロデューサーのショーン・コムズ。早くも釈放の予定日が明らかになったようだ。【写真】「ショーン・コムズ」フォトギャラリー米Billboardが入手した連邦刑務局の受刑者記録によると、彼は2028年5月8日に釈放される予定だそう。昨年9月に逮捕されたコムズは、裁判の間釈放されることなく12カ月にわたって拘留されてい