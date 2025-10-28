女優ののんが、28日にインスタグラムを更新。27日に行われた「第38回東京国際映画祭」からオフショットを公開すると、美しさに反響が集まっている。【別カット】のんの麗しすぎるドレスショット（ほか5枚）「第38回東京国際映画祭」オープニング作品として上映された『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演しているのん。本作は登山家・田部井淳子の人生を描いた映画であり、のんは主演・吉永小百合が演じる多部純子の若き