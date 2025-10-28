歌い手・Adoプロデュースの“レトロホラーアイドルグループ”ファントムシータが、新曲「botばっか」を11月11日に配信リリースすることが決定した。【ライブ写真】圧倒的なパフォーマンスで魅了するファントムシータ同曲は、音楽プロデューサー・佐々木喫茶が手がけた明るくポップな恋愛ソング。ネットで恋した相手が実はbotだったという現代的なテーマを、かわいらしいメロディーとともに描きながら、その裏側には「人間がAI